Grammys 2020: Billie Eilish sahnt fünf Preise ab

Die 18-jährige Eilish hat für ihr Bestseller-Album „When we all fall asleep, where do we go?“ den Top-Preis der Grammy-Nacht gewonnen – das „Album des Jahres“. Damit sei sie in dieser Kategorie die jüngste Preisträgerin seit Beginn der Grammy-Verleihungen 1959. Ebenfalls in der Kategorie nominiert waren Lana del Rey, Lizzo und Ariana Grande.

Eilish gewann zudem weitere vier Grammys als „Bester neuer Künstler“, für den „Song des Jahres“ und den „Rekord des Jahres“ („Bad guy“), für das beste Pop-Vocal-Album. Ihr Bruder Finneas (22) hatte die Musik produziert und dafür den Sieg in den Kategorien „Beste technische Ausführung (nicht-klassisch)“ und „Produzent des Jahres (nicht-klassisch)“ gewonnen.

And the GRAMMY goes to . . . . . ✨



Watch @billieeilish and @finneas win Song Of The Year winner for "Bad Guy." #GRAMMYs pic.twitter.com/QQdeJi139S — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020

Mit drei Grammys gehört auch Lizzo zu den Abräumern des Abends: für die „Beste Pop Solo Performance“ („Truth Hurts“), die „Beste klassische R&B-Performance“ („Jerome“) und für das „Beste Urban Contemporary Album“ („Cuz I Love you (Deluxe)“).

Die Band „Vampire Weekend“ holte sich mit „Father Of The Bridge“ die Auszeichnung für das „Beste Alternative Music Album“, Tyler the Creator den Grammy für das „Beste Rap Album“. Dieals Begleitung des US-Jazztrompeters Randy Brecker setzte sich in der Kategorie „Bestes improvisiertes Jazz-Solo“ für „Sozinho“ auf dem Album “Rocks“ durch. Die ehemalige First Lady Michelle Obama wurde für die Hörbuchversion ihrer Autobiografie „Becoming: Meine Geschichte“ ausgezeichnet.

Der Auftakt der Grammy Awards stand im Zeichen der Nachricht vom Tod der Basketball-Legende Kobe Bryant. Insgesamt wurden die Grammy-Awards dieses Jahr in 84 Kategorien verliehen.

aa/mt