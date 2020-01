16-Jährige hat acht Jahre lang ihre Haare nicht gewaschen – Jetzt erklärt sie, warum

Der Hauptgrund soll „ein Protest gegen meine Eltern“ gewesen sein, der später zu einer Gewohnheit geworden sei.

„Es begann ursprünglich als Trotz gegen meine Eltern. Sie ließen mich jeden Abend meine Haare waschen, und wie die naive Achtjährige, die ich war, sah ich es als jede andere langweilige Aufgabe an, die ich nicht tun wollte“, sagt Gozon gegenüber dem Magazin „Allure“.

Die ersten Wochen sei es für sie ein Spiel gewesen, um zu sehen, wie lange sie es mit ungewaschenen Haaren aushalten könnte. „Nach einem Jahr erklärte ich einfach, es sei mein Lebensstil. Ich habe es wirklich angenommen“, so Gozon weiter.

Obwohl Gozon ihr Haar nicht mit Shampon wusch, spülte sie es einfach und wendete trockenes Shampoo und Babypuder an, damit ihr „Lebensstil besser verborgen blieb“. Als Folge des Nichtwaschens sagte sie, dass ihr Haar schneller gewachsen sei und sie Spliss vermieden hätte – sie musste jedoch ihre Bettwäsche häufiger wechseln, damit sie nicht zu riechen anfing.

Bevor Gozon vor kurzem in einem neuen Internat anfing – und zum achten Jahrestag ihres Nicht-Haare-Waschens , entschied sie sich, ihre Locken wieder mit Shampoon zu waschen - eine Entscheidung, die sie zutiefst verärgerte.

„Es fühlte sich wirklich so an, als wären acht Jahre des Kampfes und der Befürwortung für mich in den Abfluss runtergegangen, mit allem, was die Wäsche sonst noch ausgeräumt hat“, erzählte sie der Zeitschrift. „Es war herzzerreißend, aber definitiv ein Schritt in die richtige Richtung.“

aa/mt