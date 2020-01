Munitionslager im Saarland gerät in Brand

Bei einem Brand in einer Waffenwerkstatt im Saarland ist ein Großteil der dort gelagerten Munition explodiert, heißt es in einer Pressemitteilung der lokalen Polizei.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend in der Straße „Am Bahnhof“ in Friedrichsthal. Das Feuer soll in der Nähe des Kamins ausgebrochen sein. Die Waffen von Kunden sowie das Gebäude seien durch die Flammen beschädigt worden. Die genaue Schadenshöhe sei derzeit noch nicht bekannt.

Die Feuerwehr sei mit starken Kräften vor Ort gewesen. „Die Brandbekämpfung wurde durch ständig explodierende Geschosse der gelagerten Munition erschwert“, hieß es weiter. Zu einem Personenschaden infolge des Brandgeschehens oder im Zuge der Löscharbeiten soll es nicht gekommen sein.

Die Brandursache werde derzeit untersucht.

aa/sb