EU: Ursula von der Leyen will offenbar Ein- und Zwei-Centstücke aus dem Verkehr ziehen

Die EU-Kommission stellt am Mittwoch ihr Arbeitsprogramm vor. In einem Entwurf aus Brüssel findet sich in einer Liste von Initiativen zur Entbürokratisierung ein „Vorschlag für einheitliche Rundungsregeln“. Ziel: Ein- und Zwei-Cent-Münzen abschaffen. Kritiker befürchten den „Einstieg in den Bargeldausstieg“.