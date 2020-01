Experte nennt Datum für den Höhepunkt der Coronavirus-Epidemie

Der Höhepunkt des Coronavirus-Ausbruchs in China wird laut dem Chef der speziellen Expertenkommission des Staatlichen Komitees für Gesundheitswesen der Volksrepublik China, Zhong Nanshan, in etwa 7 bis 10 Tagen eintreten. Allerdings soll es kein großes Wachstum von Erkrankungen geben.

„Was den Zeitpunkt anbetrifft, wann der Epidemie-Höhepunkt erreicht sein wird, so ist das äußerst schwer vorauszusagen. Obwohl ich denke, dass der Höhepunkt ungefähr innerhalb einer Woche oder von 10 Tagen kommen wird, aber es wird kein massives Wachstum geben“, sagte Zhong Nanshan, dessen Worte von der Nachrichtenagentur Xinhua angeführt werden.

Die chinesische Regierung hatte am 31. Dezember 2019 die Weltgesundheitsorganisation über den Ausbruch einer unbekannten Pneumonie in derinformiert, die im Zentralteil des Landes liegt. Wie die Fachleute feststellten, sei der Krankheitserreger ein neuer Typ des Coronavirus – 2019-nCoV – geworden, der von Mensch zu Mensch übertragen werden könne.

Nach jüngsten Angaben des Staatlichen Komitees für Gesundheitswesen der Volksrepublik China soll die Gesamtzahl der Erkrankten an Pneumonie, die durch das neue Coronavirus in China hervorgerufen wurde, 4515 Menschen erreicht haben, 106 davon seien verstorben, 60 Menschen seien geheilt und gesundgeschrieben worden. Außerhalb des Festlandes Chinas seien bisher Ansteckungsfälle in Hongkong, Macao, Taiwan, Thailand, Japan, Südkorea, den USA, Kanada, Vietnam, Singapur, Nepal, Frankreich, Malaysia und Deutschland registriert worden.

