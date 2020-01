„Das geht auf den Keks” – was Deutschland aufregt

Es begann mit einem kurzen Artikel bei der „Süddeutschen Zeitung“. Unter der griffigen Überschrift „Das geht auf den Keks“ machte sich der Autor Luft über ein aus seiner Sicht missglücktes, weil verwirrendes Wahlplakat der Münchener Jusos und SPD. Die Jusos Muenchen wollten das so nicht auf sich sitzen lassen und die Überschrift begann am Dienstag jedoch ein Eigenleben auf Twitter, eignet sie sich doch so gut als Hashtag, unter dem man endlich sagen kann, was einem auf der Seele brennt. Und da brennt anscheinend so einiges…

Dem FDP-Bundestagsabgeordneten Christoph Meyer stinkt zum Beispiel, dass man in Berlin ständig irgendwo in der Schlange steht. Und außerdem der Mietenwahnsinn und die Kitakrise.

​Und seinem Parteikollegen Marco Buschmann geht offensichtlich die deutsche Bürokratie gewaltig auf die Nerven…

Dass es für alles 20 Gesetze, 40 Verordnungen und 60 Prüfvorschriften gibt und deshalb jeder mehr Angst hat, etwas falsch zu machen, statt den Mut, etwas Neues auf den Weg zu bringen. #dasGehtAufDenKeks — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) January 28, 2020

​Darauf gibt es die Retourkutsche von Benedict Lang (Jusos München):

Ignorieren, dass Gesetze, Verordnungen und Prüfvorschriften einen Sinn haben und so zu tun als sei unser größtes Problem die Bürokratie. #dasGehtAufDenKeks — Benedict Lang (@benedictlng) January 28, 2020

​Die Europa-SPD hat das Pendeln satt…

Alle Europaabgeordnete plus MitarbeiterInnen müssen einmal im Monat von Brüssel nach Straßburg und zurück pendeln, obwohl die überwältigende Mehrheit von uns mehrfach für nur einen Arbeitsort des Europäischen Parlaments gestimmt hat. #dasGehtAufDenKeks #singleseat — Europa-SPD (@SPDEuropa) January 28, 2020

​Und die SPD im Bundestag regt sich über „Verzögerungsspielchen“ beim Thema Grundrente auf.

"Die Union wollte die #Grundrente nie. Jetzt haben wir uns durchgesetzt und jetzt fangen Verzögerungsspielchen an." #dasGehtAufDenKeks 🍪 https://t.co/UYZSPs3cT7 — SPD-Fraktion im Bundestag (@spdbt) January 28, 2020

​Milliarden für Aufrüstung auszugeben, aber keine anständige Kindergrundsicherung hinzukriegen – das geht der LINKE auf den Keks.

#dasGehtAufDenKeks: Es gibt immer noch keine vor #Armut schützende, eigenständige #Kindergrundsicherung, aber Milliarden Euro werden für Militär und Aufrüstung ausgegeben. — DIE LINKE (@dieLinke) January 28, 2020

​Doch haben die Politiker damit den Nerv der angekeksten Wähler getroffen? Mit einigen Ergebnissen waren die Jusos München wohl nicht ganz glücklich…

Wir @JusosMuenchen fragen, was euch auf den Keks geht. Damit wir eine bessere Welt für alle erreichen können - in der die Antwort auf #dasGehtAufDenKeks dann wirklich "Schokostreusel" ist

Bis es soweit ist, finde ich es richtig, Probleme zu benennen, um Lösungen suchen zu können — Lena Odell (@sprachnerd) January 28, 2020

​Die Themen, die die Twitter-User aufregen, sind aber vielfältig. Von Corona-Virus über Homöopathie bis Krümeln im Bett findet sich so einiges.

Diese übertriebene Berichterstattung auf manchen Sendern wegen des Coronavirus. #dasGehtAufDenKeks — MysticAndi (@MysticAndi) January 28, 2020

Dass die Bayerische Staatsregierung beim @HausderKunst mitten im Landtagswahlkampf 2018 #Insolvenzverschleppung betreibt, mit öffentlichen Geldern finanzierte Studien unter Verschluss hält und die notwendige Sanierung bis ans Ende der 2020er aufschiebt #dasGehtAufDenKeks 😡 — Christian Steinau (RADikal 🚲) (@c_steinau) January 28, 2020

#dasGehtAufDenKeks dass seit über einem Jahrzehnt in Bayreuth, Hof & Chemnitz kein Fernzug mehr gesehen wurde. Sind ja nur gut 336.000 Menschen, die da wohnen. Wer braucht schon Züge, wenn es Autobahnen gibt? #öffilover 🚅 — Vitus Mayr (@VitusMayr) January 28, 2020

#dasGehtAufDenKeks, dass ich (trotz intensiver Bemühungen) immer noch keine Frau gefunden habe, die in der Lage war, mein Herz im Sturm zu erobern und mich auf Wolke 7 mitzunehmen. Meine große Liebe, wo hast du dich nur versteckt?🙁 — Tom (überzeugter Demokrat, proeuropäisch, deutsch) (@Magic4711) January 28, 2020

Maximal nervender Aluhutträger aus dem rechten Chemtrailuniversum

merkt nicht: #dasGehtAufDenKeks #Sarrazin



Thilo Sarrazin: Kritik an SPD - Spitze – Einfluss von „Fundamental orientierten

Muslimen“ https://t.co/xabDAKrPq6 — Her Royal Inkness (@MiSsAnthropisch) January 28, 2020

​​Und was geht Ihnen so richtig auf den Keks?