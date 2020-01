Palästinenser weisen Trumps Nahost-Plan scharf zurück, Höhepunkt von Corona erst in zehn Tagen

Nachrichtenüberblick: Palästinenser weisen Trumps Nahost-Plan scharf zurück; Über 900.000 Kontenabfragen durch Behörden beantragt; Festnahmen bei internationaler Polizeiaktion; Höhepunkt von Corona erst in sieben bis zehn Tagen; Schweres Erdbeben zwischen Kuba und Jamaika; Kinder in vier Ländern missbraucht – 35 Jahre Haft

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Mittwoch geschehen ist.

Palästinenser weisen Trumps Nahost-Plan scharf zurück

Über 900.000 Kontenabfragen durch Behörden beantragt

Die Palästinenserführung hat den Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump scharf zurückgewiesen. Dieser werde im Mülleimer der Geschichte landen, sagte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas im palästinensischen Fernsehen. Nachdem man all diesen Müll gehört habe, sage man erneut Nein zum Deal des Jahrhunderts, sagte er weiter. Trump hatte den Plan im Weißen Haus in Anwesenheit des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vorgestellt. Darin wird den Palästinensern ein eigener Staat in Aussicht gestellt – allerdings unter erheblichen Zugeständnissen. Die Europäische Union will die Vorschläge von Trump prüfen und bewerten.

Behörden haben laut Medienbericht im vergangenen Jahr mehr als 900.000 Abfragen von Konten von Privatpersonen beantragt. Wie die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf das Bundesfinanzministerium berichtet, waren es 2019 fast 15 Prozent mehr als im Jahr zuvor, so viele wie noch nie. Mit dem Kontenabrufverfahren sollen unter anderem Steuerbetrug und Sozialmissbrauch verfolgt werden. Es steht nach Angaben des Bundeszentralamtes für Steuern unter anderem Finanz- und Sozialbehörden sowie Gerichtsvollziehern zur Verfügung.

Festnahmen bei internationaler Polizeiaktion

Bei einer groß angelegten internationalen Polizeiaktion gegen illegalen Drogenhandel sind nach Medienberichten mindestens 40 Verdächtige festgenommen worden. Der Zugriff sei nach monatelanger Überwachung in verschiedenen Staaten des ehemaligen Jugoslawiens und der Europäischen Union erfolgt, berichtete die kroatische Zeitung „Jutarnji List“ in der Nacht auf ihrer Webseite.

Höhepunkt von Corona erst in sieben bis zehn Tagen

Der Ausbruch der neuen Lungenkrankheit in China wird nach Einschätzung eines führenden chinesischen Lungenexperten erst in sieben bis zehn Tagen seinen Höhepunkt erreichen. Wie der Chef des nationalen Expertenteams im Kampf gegen das Virus, Zhong Nanshan, in einem heute verbreiteten Interview der amtlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua sagte, sind frühe Entdeckung und frühe Isolation entscheidend, um das Virus in den Griff zu bekommen. In Bayern haben sich unterdessen drei weitere Menschen mit dem Virus angesteckt. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, handelt es sich wie im ersten Fall um Mitarbeiter eines Automobilzulieferers im Landkreis Starnberg. Alle vier Patienten werden in einem Münchener Krankenhaus medizinisch überwacht und isoliert.

Schweres Erdbeben zwischen Kuba und Jamaika

Ein Erdbeben der Stärke 7,7 hat die Karibik erschüttert. Der Erdstoß ereignete sich in zehn Kilometern Tiefe im Karibischen Meer zwischen Jamaika und Kuba, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Die Ozeanographische Kommission der Unesco warnte vor einem möglichen Tsunami an den Küsten der beiden Länder sowie der Kaimaninseln. Es gab zunächst keine Angaben über mögliche Verletzungen oder Schäden.

Kinder in vier Ländern missbraucht – 35 Jahre Haft

Ein Australier ist heute von einem Gericht in Melbourne zu 35 Jahren Haft verurteilt worden. Der Richter John Champion bezeichnete das Verbrechen als das Schlimmste, das er je gesehen habe. Die meisten Fälle passierten auf den Philippinen, andere in Singapur und Indonesien. Der Mann hat den sexuellen Missbrauch von 47 Jungen in vier Ländern gefilmt und fotografiert, es gibt Tausende Bilder und Videos. Der Angeklagte suchte sich laut dem Richter Orte aus, an denen er leicht an kleine Jungen herankam. Es gab in dem Fall eine Verbindung nach Deutschland. Einige seiner Opfer konnten nie identifiziert werden.