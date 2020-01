USA: Künstliche Intelligenz erstmals im virtuellen Luftkampf getestet – Video

Die US-amerikanische „Organisation für Forschungsprojekte in der Verteidigung“ (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA), eine Behörde des Pentagons, hat Ende 2019 zum ersten Mal die Fähigkeiten eines neuronalen Netzes im virtuellen Luftgefecht getestet. Nun wurde das entsprechende Video auf YouTube veröffentlicht.

An dem simulierten Luftkampfmanöver – AlphaDogfight Trials – haben demnach Mitarbeiter des Georgia Institute of Technology in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) und Vertreter von sieben weiteren Unternehmen teilgenommen – die Tochtergesellschaft des Boeing-Konzerns Aurora Flight Sciences, das Innovationsunternehmen EpiSCI, das Computing-Industrieunternehmen Heron Systems, der Waffenhersteller Lockheed Martin, die Forschungsorganisation für Cybersicherheit Perspecta Labs, der Entwickler von neuartigen Wahrnehmungstechnologien physicsAI und der Software-Entwickler SoarTech.

All die Unternehmen erstellten ihre eigenen neuronalen Netzwerkalgorithmen, die an virtuellen Modellen eines Kampfjets vom Typ F-15C Eagle Luftkämpfe mit dem von DARPA erstellten RED-System für künstliche Intelligenz (KI) trainiert und auch mit relativ geringer Komplexität gegeneinander „gekämpft“ hätten.

Die Tests seien als erfolgreich eingestuft worden, hieß es. Weitere Details wurden bisher nicht bekanntgegeben.

AlphaDogfight Trials

AlphaDogfight Trials-Tests würden in Vorbereitung auf die Ausschreibung ACE (Air Combat Evolution, dt.: Entwicklung des Luftkampfs) durchgeführt, die auf die Erstellung eines künstlichen Intelligenzsystems abziele, das in Zukunft die Kontrolle über das Kampfflugzeug übernehmen und einen manövrierfähigen Nahkampf durchführen könnte.

Die Initiatoren des Programms hätten die Entwickler beauftragt, ein lernprogrammiertes neuronales Netzwerk zu schaffen, das seine Wirksamkeit in allen Phasen der professionellen Pilotenausbildung zeigt.

