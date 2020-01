Coronavirus-Panik: Bloggerin erzählt Wahrheit über Schock-Video mit Fledermaus-Suppe

Die Bloggerin Wang Mengyun publizierte ein Video, auf dem sie eine ganz gekochte Fledermaus isst. Medien und soziale Netzwerke schrieben, dass das Video in einem Restaurant in der chinesischen Stadt Wuhan gedreht worden sei. Vor dem Hintergrund des Ausbruchs der neuen Lungenkrankheit, die vermutlich durch Fledermäuse übertragen wird, rief das Video heftige Kritik und auch Massenpanik hervor.

Nachdem Wang Tausende Hass-Mitteilugen bekommen hatte, erzählte sie nun, wann und wo das Video aufgenommen wurde. In erster Linie entschuldigte sie sich für das Videomaterial.

„Ich bitte um Entschuldigung bei allen, ich sollte keine Fledermäuse essen“, schrieb Wang.

Dann dementiert sie, dass das Video in China aufgenommen wurde. Ihr zufolge wurde es in Palau vor drei Jahren für ihren Blog über Ozeanien gedreht. Laut Wang sollte ihr Video absichtlich fälschlicherweise in sozialen Netzwerken genutzt werden, um einen Skandal hervorzurufen. Dies schreibt das Nachrichtenportal news.com.

Bislang sind mit dem(2019-nCoV) mehr als 6.000 Menschen infiziert, mehr als Hundert davon kamen ums Leben. Am Dienstag wurde auch der erste Coronavirus-Fall in Bayern bestätigt. Außerhalb Chinas wurden Erkrankungen bisher auch in Frankreich, den USA, Kanada, Hongkong, Macao, Taiwan, Thailand, Japan, Südkorea, Vietnam, Singapur, Nepal, Malaysia und Australien registriert.

Russland hat als Schutzmaßnahme Touristengruppen aus China ab dem 28. Januar die Einreise verboten. Bisher wurden keine Coronavirus-Fälle in Russland registriert.

