Rot wie auf dem Mars: Fotograf fasziniert Netznutzer mit spektakulären Wüstenbildern

Er soll alleine dorthin gereist sein, aber die Abwesenheit einer Gesellschaft nicht bereut haben. Anfangs kam Hynes in der Hauptstadt Algeriens an und begab sich von dort in eine kleine Stadt am Rande der Wüste. Mit drei örtlichen Reiserleitern verbrachte er vier Tage in der Wüste.



Er habe in einem Zelt gelebt und sei nachts durch die Sahara gewandert, wobei er erstaunliche Aufnahmen gemacht habe, die an Marslandschaften erinnern. Auf seinem Instagram hat der Fotograf zwei Bilder gepostet, die seiner Meinung nach die Atmosphäre der Wüste am besten vermitteln.

aa/mt