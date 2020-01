Sankt Petersburg: Dach von Sport-Komplex stürzt mit Arbeiter ein – dramatisches Video

Bei der Demontage des Dachs eines Sport-Konzert-Komplexes in Sankt Petersburg ist die Konstruktion eingestürzt. Dies teilte die städtische Hauptverwaltung des Zivilschutzministeriums am Freitag mit. Nach jüngsten Informationen ist dabei ein Arbeiter ums Leben gekommen.

Die Einsturzfläche ist nicht bekannt. Nach jüngsten Medienberichten ist inzwischen in den Trümmern die Leiche eines Arbeiters gefunden worden.

© Sputnik / Alexander Galperin Sport-Konzert-Komplex Peterburgskij in Sankt Petersburg nach dem Dacheinsturz am 31. Januar 2020

Am Anfang des Videos ist zu sehen, wie ein Arbeiter sich noch in letzter Sekunde zu retten und auf eine an einem Kran hängende Plattform aufzuspringen versucht, während das Dach unter seinen Füßen in sich zusammenbricht. Der Sprung gelingt ihm jedoch nicht.

Vor Ort waren zuvor eine Such- und Rettungsaktion eingeleitet worden. Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um den Sport-Konzert-Komplex „Peterburgskij“. Dieser wurde vor den Olympischen Spielen 1980 eröffnet und galt als eines der größten Sportobjekte solchen Typs.

2019 wurde die Rekonstruktion des Gebäudes angekündigt. Es soll als Platz für die Durchführung der Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 genutzt werden.

