Drei Thyssenkrupp-Autos in einer Nacht in Berlin offenbar in Brand gesteckt

In der Nacht auf Freitag sind laut lokalen Medienberichten in verschiedenen Stadtteilen von Berlin gleichzeitig drei Pkws der Firma Thyssenkrupp in Flammen gestanden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Wie ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen sagte, wurde zuerst die Feuerwehr nach Wedding in die Genter Straße gerufen.

Wenig später seien auch Wagen in der Kreuzberger Alexandrinenstraße und in der Hübnerstraße in Friedrichshain in Brand gesetzt worden. Dort seien die Flammen zudem auf ein weiteres Auto übergesprungen.

​Indes bestätigte die Berliner Polizei, dass es sich bei den drei Autos um Thyssenkrupp-Fahrzeuge gehandelt haben soll. Ein Sprecher sagte, bereits in der Vergangenheit seien Pkws von Thyssenkrupp in Brand gesetzt worden.

Drei Thyssenkrupp-Lkws brannten auf Firmengelände

Erst im Dezember brannten auf einem Firmengelände in Berlin-Tempelhof drei Lkws. Etwa 40 Feuerwehrleute hätten die Flammen bei drei Lastwagen gelöscht. Diese wurden den Angaben zufolge aber erheblich beschädigt.

ns/ae