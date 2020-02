So vermehrt sich das Coronavirus: Forscher veröffentlichen erste Fotos

Die vergrößerten Elektronenmikroskop-Aufnahmen zeigen eine mit dem Coronavirus 2019-nCoV infizierte Zelle, von derer Oberfläche Viruspartikel freigesetzt werden.

Jede infizierte Zelle produziere Tausende neuer infektiöser Viruspartikel, die dann neue Zellen infizieren können, so die Forscher.

Die Wissenschaftler zeigten sich bereit, die Ergebnisse ihrer Studien mit Forschern auf der ganzen Welt teilen, die keinen Zugang zu dem Virus hätten, sagte der Professor für Pathologie John Nicholls, der zum Forscherteam gehört, das das Virus gezüchtet und untersucht hat.

Neuartiges Coronavirus breitet sich weltweit aus

Ende Dezember hatten Behörden der Stadt Wuhan der chinesischen Provinz Hubei den Ausbruch einer Lungenkrankheit fixiert, die von dem neuartigen Coronavirus 2019-nCoV hervorgerufen wird.

Bislang wurden 11.791 Menschen in China und mehr als 100 Personen außerhalb des Landes mit dem Virus angesteckt. Die Anzahl der Todesfälle in China ist auf 259 gestiegen. Außerhalb Chinas wurden Krankheitsfälle in 23 Ländern festgestellt, unter anderem auch in Deutschland und Russland.

WHO erklärt Gesundheitsnotstand

Am Donnerstag erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aus China zum internationalen Gesundheitsnotstand. Das bedeutet, dass die mehr als 190 Mitgliedsländer von der WHO empfohlene Krisenmaßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung untereinander koordinieren.

asch/ae