Frau geht bei New York angeln und fängt einen… was zum Teufel ist das? – Video

Natalija Vorobok hatte neulich etwas äußerst Seltsames am Haken. Ihren zappelnden und mysteriösen Fang stellte sie sogleich ins Netz – daraufhin ließen Tausende von Nutzern ihren Vermutungen freien Lauf. Monster? Alien? Oder vielleicht ein Wesen, das das Coronavirus überträgt?

Laut „Fox News“ soll Natalija Vorobok in der Nähe von Coney Island bei New York diese seltsame Kreatur an Land gezogen haben. Die Anglerin habe sich auf ihren Fang aber keinen Reim machen können und ein kurzes Video davon bei Tik Tok veröffentlicht. Darauf ist ein Wesen mit Glubschaugen und einem riesigen Maul zu sehen. Außerdem hat es einen langen Körper und drei Tentakel. Das merkwürdige Wesen lässt sich aber keiner bekannten Art zuordnen.

Mittlerweile soll der Beitrag mehr als 15 Millionen Mal aufgerufen worden sein. Die Nutzer hätten genauso verblüfft reagiert und wild drauflos spekuliert.

So schrieb beispielweise ein Nutzer: „Ich dachte, eine Schlange würde gerade ein Eichhörnchen verschlingen.“ Einen ähnlichen Eindruck hatte auch der folgende Kommentator: „Ich denke, ein Fisch hat ein Kaninchen oder so etwas gefressen und es lebt noch.“

Andere witzelten, es könne sich um einen Alien handeln. Bei Instagram, wo es das Wesen inzwischen auch zu bestaunen gibt, meinten sogar manche, es könne sich um das Wesen handeln, das die ersten Coronavirus-Patienten in China gegessen hätten und deshalb daran erkrankt sein sollen.

Ganz schön viel Unsinn. Aber auch Experten hatten ihre Mühe bei der Zuordnung dieses Wesens. Es sei schwierig, diese Tiere nur anhand eines Videos zu identifizieren. Sie würden sich bei Gefahr auseinanderfalten, um ihre Gegner abzuschrecken. Bei der Kreatur könne es sich aber um eine Art Plattenkiemer handeln, ein Knorpelfisch, zu dem auch Haie und Rochen zählen, so die Vermutung.

