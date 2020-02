Höhepunkt der Epidemie in China doch erst später als bisher erwartet

Der Experte korriegierte seine bisherige Vorhersage von vor einer Woche, als er den Höhepunkt noch für Ende dieser Woche vorhergesagt hatte. Warum er den Zeitpunkt jetzt doch weiter in die Zukunft verschieben musste, sagte Zhong Nanshan nicht.

"Wir gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Epidemie in zehn Tagen bis zwei Wochen erwartet wird", so Zhong Nanshan. "Wir dürfen in unserer Wachsamkeit nicht nachlassen".

Obwohl die Ausbreitung des neuartigen Erregers zunimmt und das Virus bereits in jeder Provinz und Region Chinas nachgewiesen ist, rechnet er nach eigenen Worten nicht mit einem "nationalen Ausbruch". "Es könnte eher nur einsein", sagte Zhong Nanshan.

Der Experte verwies auf radikale Maßnahmen wie die Einschränkung der Bewegungsfreiheit für mehr als 50 Millionen Menschen in Zentralchina, verlängerte Ferien, Fieberkontrollen, abgesagte Veranstaltungen und persönliche Vorsichtsmaßnahmen, die bei den Bemühungen helfen dürften.

Bislang zehn Coronainfizierte in Deutschland

Am Samstag waren 115 Personen aus der chinesischen Metropole Wuhan, die am meisten vom neuartigen Coronavirus betroffen war, nach Deutschland zurückgeholt worden. Vom Flughafen Frankfurt wurden sie nach Germersheim in Quarantäne gebracht. Am Sonntag teilte der Landrat des Kreises Germersheim mit, zwei der 115 Rückkehrer aus China seien positiv auf den Coronavirus getestet worden.

Zuvor hatte die Gesamtzahl der Fälle der Infizierung mit dem neuartigen Coronavirus in Deutschland acht betragen.

