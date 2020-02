Messerattacke in belgischem Gent: Kein Terrorhintergrund – Medien

„Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass der Vorfall, der sich am Sonntag auf der Straße Bevrijdingslaan in Gent zugetragen hat, einen terroristischen Hintergrund hat“, so das Rundfunk- und Fernsehunternehmen „RTL“ unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft.

Die Behörde gebe keine weiteren Details preis.

Vorfall in Gent

Attacke in London

Am Sonntag hatten belgische Medien berichtet, dass eine Frau im Zentrum von Gent zwei Fußgänger mit einem Messer angegriffen und beiden Verletzungen zugefügt habe. Die Polizei soll kurz darauf auf die Angreiferin geschossen haben.

Auch in der englischen Hauptstadt kam es am Sonntag zu einer Messerattacke, im Zuge derer ein Mann im Stadtteil Streatham mehrere Menschen verletzte. Der Angreifer wurde daraufhin von der Polizei erschossen.

ak/ae