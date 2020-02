Plötzliche Kampfbereitschaftsprüfung in Weißrussland: Nun sind Luftwaffe und Flugabwehr an der Reihe

Demnach sollen die dienstbereiten Flugabwehrkräfte mit Fla-Raketenbataillonen verstärkt werden, die mit Systemen S-300, „Buk“ und „Osa“ ausgestattet seien.

Die Luftwaffe solle üben, ihre Kräfte auf den Flugplätzen Baranowitschi, Matschulischtschi, Bobruisk, Luninez und Borowzy zu verteilen.

Mechanisierte Brigaden seien bereits an ihren Zielorten eingetroffen und hätten mit der Erfüllung ihrer Aufgaben begonnen, zu denen unter anderem auch Schießübungen bei Nacht zählen würden. Unterwegs sei eine Schwimmbrücke über den Fluss Beresina geschlagen worden.

Am 30. Januar war in Weißrussland eine plötzliche Prüfung der Kampfbereitschaft der Streitkräfte eingeleitet worden. Eine Reihe von Einheiten und Verbänden, die an den Übungen teilgenommen hätten, hätten bereits ihre Aufgaben erfüllt und würden derzeit zu ihren Stationierungsorten zurückgekehrt, hieß es in der Mitteilung des Verteidigungsministeriums.

asch/ae/sna