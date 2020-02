Unwetter in Süd- und Südwestdeutschland – Fotos und Videos

In vielen süd- sowie südwestdeutschen Regionen kam es zu Unwetter, das unterschiedliche Schäden verursachte.

Dauerregen und starke Orkanböen

In der Gemeinde Aach bei Trier wurde laut einem Sprecher der technischen Einsatzleitung des Landkreises der Ortskern in der Nacht auf Dienstag von einem Bach überschwemmt. Südlich von Trier in Konz sollen sogar Teile eines Hauses überflutet worden sein. Dabei seien mehrere Menschen eingeschlossen worden, die schließlich von der Feuerwehr befreit worden seien.

#Unwetter in Teilen der Verbandsgemeinde #Schweich. Betroffen die Stadt #Schweich, #Schleich und #Kenn. Rund 130 Einsatzkräfte für Euch unterwegs. Soweit bisher bekannt, keine Personenschäden. Die Lage ist unter Kontrolle. pic.twitter.com/8Z7blOHmcI — Feuerwehr Verbandsgemeinde Schweich (@VGSchweich112) February 4, 2020

Im gesamten Landkreis Trier-Saarburg sperrten Einsatzkräfte überschwemmte Bundes- und Landesstraßen, zudem lief Wasser in mehrere Gebäude. In Saarbrücken sperrten die Behörden am frühen Morgen einen Abschnitt der Stadtautobahn.

In Bayern und Baden-Württemberg gab es laut der Polizei zunächst nur kleinere Probleme. In zahlreichen Regionen gab es umgestürzte Bäume, kleinere Straßen wurden überschwemmt. In der Region Freiburg hatte der Wind Ziegel von zwei Häusern gerissen.

Der Wind reißt jetzt schon an den Bäumen, erste Äste liegen auf den Straßen, die Straßenlaternen wackeln im Takt und der eigentliche #Sturm kommt erst noch. Es ist laut in #München geworden. #Orkan #Unwetter #Wind #Wetter pic.twitter.com/sw21FAh9Pl — Damian (@Gewitterjaeger) February 4, 2020

Für den Morgen und den Vormittag ging die Polizei aber in vielen Regionen noch von einer zunehmenden Zahl an Einsätzen aus.

Überall in der Stadt riesen Pfützen. Und der Dauerregen hält an. ☔Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt um Gummistiefel zu kaufen.#Bayernwetter 🥨#Pfützen ☔#RegenstattSchnee 🌧️🌨️ pic.twitter.com/ZvzW7VxnLl — AnnaB (@AnnaB88493707) February 3, 2020

ak/sb/dpa