Wegen Feuerwehreinsatz: Stuttgarter Hauptbahnhof gesperrt – Fotos

Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist der Stuttgarter Hauptbahnhof am Dienstagmorgen gesperrt worden.

„Der Bahnhof ist aktuell gesperrt. Bei Zügen des Fernverkehrs kommt es zu Umleitungen, Ausfällen und Verspätungen“, hieß es in einer entsprechenden Twitter-Mitteilung der Deutschen Bahn.

Feuerwehreinsatz in #StuttgartHbf.



Der Bahnhof ist aktuell gesperrt. Bei Zügen des Fernverkehrs kommt es zu Umleitungen, Ausfällen und Verspätungen.



Update folgt. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) February 4, 2020

Laut einer späteren Mitteilung hieß es, dass für Züge des Fernverkehrs Ersatzhalte in Esslingen, Vaihingen(Enz) und/oder Plochingen eingerichtet würde.

Was ist der Grund?

Nach Angaben eines Polizeisprechers gab es eine starke Rauchentwicklung an den Gleisen. Sie wurde zunächst am Mittelbahnsteig an den Gleisen sechs und sieben festgestellt.

Die Ursache dafür ist demnach bislang unklar. Aus Sicherheitsgründen wurden einige Reisende aufgefordert, im Zug zu bleiben.

Im Netz sind mehrere Fotos von vor Ort zu finden:

#StuttgarterHauptbahnhof nun gesperrt, Anreisende und Pendler werden schon davor in Feuerbach, Cannstatt Zuff'hsn rausgebeten... umgeleitet.

Sirenen überall #Stutgart pic.twitter.com/tImNGSgcCA — GiovanniD. (@GioPress) February 4, 2020

