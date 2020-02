Nach Brand mit sieben Toten: Thyssenkrupp-Manager müssen ins Gefängnis

Rund 12 Jahre nach einem Brand in einem Thyssenkrupp-Werk in Turin, bei dem sieben Menschen gestorben waren, müssen zwei Ex-Manager des Unternehmens in Deutschland für fünf Jahre in Haft. Das Oberlandesgericht Hamm hat Beschwerden von den in Italien Verurteilten verworfen, wie das Gericht am Dienstag mitteilte.