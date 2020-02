Trump zieht positive Bilanz seiner eigenen Politik, Israelischer Luftschlag auf Gazastreifen

Nachrichtenüberblick: Trump zieht positive Bilanz seiner eigenen Politik; Führung von Buttigieg und Sanders; Israelischer Luftschlag auf Gazastreifen nach Raketenangriff; Semperopernball-Orden wird Al-Sisi wieder aberkannt; Lkw mit Migranten in Mexiko verunglückt; Heuschreckenplage in Ostafrika

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Mittwoch geschehen ist.

Trump zieht positive Bilanz seiner eigenen Politik

US-Präsident Donald Trump hat die Rede zur Lage der Nation im Wahljahr für ein Loblied auf die Erfolge seiner Amtszeit genutzt und vor einer sozialistischen Übernahme in Amerika gewarnt. Der Zustand der Nation sei stärker als jemals zuvor, sagte Trump im US-Kongress. Neben einer boomenden Wirtschaft sei das US-Militär das mächtigste auf der Welt, die Grenzen seien sicher, die Werte des Landes seien erneuert und sein Stolz wiederhergestellt. Trump hielt die Ansprache kurz vor dem Ende des Amtsenthebungsverfahrens, das heute mit einem Freispruch enden dürfte. Nach der Rede zerriss die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Pelosi, das Manuskript der Ansprache. Während des finalen Applauses nahm sie, gut sichtbar hinter Trump, mehrere Blätter in die Hand und riss diese entzwei. Pelosi bestätigte im Anschluss, dass es sich um das Redemanuskript gehandelt habe. Es sei angesichts der Alternativen das Höflichste gewesen, was sie hätte tun können.

Führung von Buttigieg und Sanders

Das zweite Teil-Ergebnis der chaotischen Vorwahl der Demokraten im US-Präsidentschaftsrennen hat die Führung des früheren Ex-Bürgermeisters Pete Buttigieg bestätigt. Dicht gefolgt wird der 38-Jährige weiterhin von dem linken Senator Bernie Sanders. Nach Auszählung von 71 Prozent aller Wahlbezirke im Bundesstaat Iowa kam Buttigieg auf die meisten Delegiertenstimmen, teilte die Demokratische Partei in Des Moines in der Nacht mit.

Israelischer Luftschlag auf Gazastreifen nach Raketenangriff

Semperopernball-Orden wird Al-Sisi wieder aberkannt

Israelische Kampfjets haben in der Nacht Ziele im Gazastreifen angegriffen. Das teilten die israelischen Streitkräfte IDF auf Twitter mit. Die Angriffe auf mehrere terroristische Ziele seien eine Reaktion auf Angriffe auf Israel aus dem Gazastreifen heraus. Erst am Abend waren aus dem Gazastreifen nach israelischen Angaben mindestens drei Raketen abgefeuert worden. Über die Auswirkungen der jeweiligen Angriffe liegen noch keine Angaben vor.

Der Verein des Dresdner Semperopernballs macht seine umstrittene Auszeichnung für den ägyptischen Präsidenten Sisi wieder rückgängig. Sprecher Zastrow sagte am Abend, der St. Georg-Orden werde Sisi wieder aberkannt. Das habe Ballchef Frey nach einem Treffen mit Rocksänger Peter Maffay entschieden. Maffay hatte zuvor erklärt, er werde seinen geplanten Auftritt beim Semperopernball absagen, wenn die Auszeichnung für Sisi nicht zurückgenommen werde. Sisi war letzte Woche als Friedenstifter und Hoffnungsträger eines ganzen Kontinents geehrt worden. Die Auszeichnung sorgte für harsche Kritik. Mehrere Moderatoren und Gäste des Semperopernballs sagten für die Veranstaltung am kommenden Freitag ab.

Lkw mit Migranten in Mexiko verunglückt

Ein Lastwagen mit rund 200 Migranten an Bord ist im Osten Mexikos verunglückt. Bei dem Unfall im Bundesstaat Veracruz mehr als 500 Kilometer östlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt kam ein 23 Jahre alter Mann aus Guatemala ums Leben, teilte die Einwanderungsbehörde mit. Mindestens 84 weitere Menschen wurden demnach verletzt und in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht, darunter eine schwangere Frau und mehrere Kinder.

Heuschreckenplage in Ostafrika

In einem Wettlauf gegen die Zeit versuchen Helfer und Behörden in Ostafrika, den schlimmsten Ausbruch von Wüstenheuschrecken seit Jahrzehnten in der Region einzudämmen. Vor allem in Äthiopien, Kenia und Somalia fallen Schwärme mit Millionen von Insekten über Landstriche her und drohen, eine humanitäre Krise auszulösen. Die bisherigen Maßnahmen zeigten Wirkung, sagte Kenneth Mwangi, ein Experte beim Klimazentrum ICPAC. Aus der Luft und am Boden werden demnach Pestizide versprüht. Aber eine weitere Gefahr komme von dem neuen Befall der Heuschrecken, die aus den gelegten Eiern schlüpfen.