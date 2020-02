Das sind die teuersten Länder der Welt 2019 – Ceoworld-Ranking

Die Schweiz hat es wieder an die Spitze der Liste geschafft, gefolgt von Norwegen und Island. Auf Platz vier landete Japan, danach kommt Dänemark. Der atlantische Inselstaat der Bahamas nimmt laut der Einschätzung Platz sechs ein. Dem kleinsten Flächenland der Erde – Luxemburg – wurde der siebte Platz verliehen. Danach folgen Israel und Singapur. Platz zehn gewann Südkorea.

In Deutschland (Platz 29) ist es laut dem Ranking billiger zu leben als zum Beispiel in Österreich (Platz 21) oder in Frankreich (14).steht auf der Liste in der 82. Zeile. Die Ex-Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen nehmen die Plätze 50, 58 und 66 ein.

Die USA haben es auf Platz 20 geschafft und China bekam Platz 80 zugeordnet.

Den letzten, 132. Platz nimmt Pakistan ein. Etwas höher auf der Liste befinden sich Afghanistan, Syrien, Indien, Usbekistan und Kirgistan.

