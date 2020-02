Verdacht auf Diebstahl von Banksy-Kunstwerken: Zwei Männer in Frankreich festgenommen

Laut dem Sender BFMTV wurde die Polizei, als sie den Diebstahl untersuchte, auf zwei Männer aufmerksam. Die beiden wurden später in den Departements Val-d'Oise und Marne festgehalten. Die Inhaftierten sollen 32 und 35 Jahre alt sein.

Während einer Durchsuchung fand die Polizei mehrere Werke, die angeblich von Banksy angefertigt wurden. Ihre Echtheit müsse jedoch noch von Experten festgestellt werden. Das Ratten-Kunstwerk sei unter ihnen jedoch nicht gefunden worden. Es sei derzeit nicht bekannt, ob es sich bei den Inhaftierten tatsächlich um die Täter handele.

In den frühen Morgenstunden des 1. September 2019 wurde in Paris dasmit einem Teppichmesser in den Pfoten, das auf die Rückseite eines Verkehrszeichens gemalt worden war, herausgeschnitten. Das Verbrechen wurde von einem Bewohner mit einer Telefonkamera aufgenommen.

Banksys Kunstwerke, die sich oft gegen Krieg, Politik und Kapitalismus richten, werden von Sammlern geschätzt und oft für sechsstellige Beträge verkauft.

