Tigerhai greift Paddleboarder in Hawaii an – Foto

Ozeanurlauber werden aufgefordert, sich zwischen den Stränden von Keawakapu und White Rock in Maui (zweitgrößte Insel des Archipels Hawaii) vom Wasser fernzuhalten, nachdem von mehreren aggressiven Tigerhaien berichtet wurde. Dies teilte der lokale Sender „Hawaii News Now“ unter Verweis auf das State Department of Land and Natural Resources mit.