Neunjähriges Mädchen in Nepal von Leopard getötet

In Nepal ist ein neunjähriges Mädchen nach der Attacke eines Leoparden gestorben, teilt die örtliche Zeitung „The Himalayan Times“ unter Verweis auf die Polizei mit.

Der Angriff ereignete sich am Donnerstagabend in der Region Kaski im Zentrum des Landes. Das Mädchen habe in der Nähe seines Hauses gespielt, als das Raubtier angegriffen habe. Die Leiche des Kindes soll später etwa 200 Meter entfernt im Wald gefunden worden sein.

Jetzt sei man auf der Suche nach dem Tier.

In den vergangenen Monaten haben Übergriffe von wilden Tieren auf Menschen in Nepal zugenommen. Anfang Januar hatten Leoparden ein zweijähriges und ein achtjähriges Kind getötet.

