Über Coronavirus-Scherze empört: Moskauer U-Bahn will Polizei verständigen

Die Leitung der Moskauer U-Bahn will die Rechtsschutzorgane ersuchen, Personen, die Streiche zum Thema „Coronavirus in der Moskauer Metro“ spielen, zu ermitteln und zu bestrafen. Das wird auf der Twitter-Seite der Moskauer U-Bahn mitgeteilt.

Zuvor waren in Medien und sozialen Netzwerken Berichte und Fotos von zwei Personen in Schutzanzügen sowie sieben hustenden Chinesen mit Gesichtsschutzmasken aufgetaucht. Sie alle sollen an einer Metrostation im Stadtzentrum eingestiegen, durch den Zug gelaufen und an der nächsten Station ausgestiegen sein.

„Wir sahen schon mehrere Streiche zum Thema 'Coronavirus in der Moskauer Metro'. Unserer Meinung nach sind das keine Scherze, sondern pures Rowdytum. Wir wollen uns demnächst an die Rechtsschutzorgane mit der Bitte wenden, die Hooligans zu finden und zu bestrafen“, so die Mitteilung.

Die chinesischen Behörden hatten am 31. Dezember 2019 die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über den Ausbruch von Lungenentzündung unbekannter Ursache in der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei informiert. Als Krankheitserreger wurde etwas später das Coronavirus 2019-nCoV identifiziert. In China sind bislang mehr als 31.100 Infizierte registriert worden. 636 von ihnen starben. In Russland hat es bis jetzt zwei Infektionsfälle gegeben.

ls/mt