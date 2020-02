Gasexplosion in Lienen: Feuerwehrmann in zerstörtem Gebäude gestorben

Der Leichnam sollte am späten Samstagnachmittag aus dem Keller geborgen werden. Ein anderer Feuerwehrmann, der ebenfalls eingeschlossen war, konnte zuvor schwer verletzt gerettet werden.

Das Gebäude war durch die Explosion teilweise eingestürzt. Neben den zwei Eingeschlossenen wurden mehrere weitere Feuerwehrleute bei ihrem Einsatz verletzt. Die Polizei konnte das Gebäude vorerst nicht betreten.

Wegen Gasgeruchs hatten Einwohner von Lienen bei Osnabrück am Samstagvormittag die Feuerwehr alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu der Explosion, während die Feuerwehrleute nach dem Ursprung des Geruchs suchten. Alle Bewohner konnten zuvor in Sicherheit gebracht werden. Die Ursache für die Explosion war noch unklar. Der Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Technischem Hilfswerk dauerte am Samstagnachmittag noch an.

