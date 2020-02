Zwei US-Soldaten in Afghanistan getötet

Ein Unbekannter in afghanischer Uniform hat zwei US-Soldaten in der Provinz Nangarhar getötet und sechs weitere verletzt, meldet der TV-Sender TOLOnews unter Verweis auf den Sprecher der US-Streitkräfte im Lande, Oberst Sonny Leggett, am Sonntag.

Demnach ereignete sich der Vorfall am Samstag im Bezirk Sherzad in der Provinz Nangarhar, wo gemeinsame US-afghanische Kräfte einen Einsatz in der Provinz Nangarhar durchgeführt hatten. Eine „Person in afghanischer Uniform“ habe mit einem Maschinengewehr auf die vereinten US-afghanischen Kräfte geschossen.

Dem Gouverneur in Nangarhar, Shah Mahmood Miakhel, zufolge wurden dabei auch drei afghanische Soldaten verletzt. Der Angreifer sei daraufhin getötet worden. Zu dem Vorfall werde ermittelt, die Motive des Angreifers seien bislang nicht klar: „Wir wissen immer noch nicht, ob er eine ‚beeinflusste‘ Person war oder ob es ein Fehler war“, äußerte Miakhel.

Bislang hat sich noch keine Gruppierung zu dem Angriff bekannt.

Zuvor hatte die Zeitung „New York Times“ berichtet, dass bei einem Einsatz der gemeinsamen Truppen der USA und Afghanistans in der Provinz Nangarhar „fünf oder sechs“ US-Soldaten und sechs afghanische Militärs umgekommen sein sollen.

US-Flugzeugabsturz in Afghanistan

Ende Januar war ein Flugzeug Bombardier E-11A der US-Luftwaffe in Afghanistan abgestürzt. Die radikale Taliban-Bewegung reklamierte zwar die Tat für sich, laut dem US-Kommando gab es jedoch keine Hinweise darauf, dass der Absturz durch das feindliche Feuer verursacht worden sei. Später wurde mitgeteilt, das Flugzeugunglück sei auf technische Fehler zurückzuführen.

asch/ae