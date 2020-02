Million Yuan für Heilmittel gegen Coronavirus – Jackie Chan schreibt Belohnung aus

Der chinesische Schauspieler Jackie Chan hat eine Belohnung in der Höhe von einer Million Yuan (zirka 179.000 Euro) für die Entwicklung eines Gegenmittels gegen das neuartige Coronavirus angeboten, dessen Ausbruch Ende Dezember in der chinesischen Stadt Wuhan gemeldet wurde, wie die Zeitung „Strait Times“ am Sonntag berichtete.

„Wissenschaft und Technologie sind der Schlüssel zur Bekämpfung des Virus, und ich glaube, dass viele Menschen derselben Meinung sind und hoffe, dass so schnell wie möglich ein Gegenmittel entwickelt werden kann“, zitiert das Blatt den 65-Jährigen.

„Es geht hier nicht um das Geld. Ich will nicht sehen, wie die einst belebten Straßen jetzt leer sind, und ich will nicht sehen, wie meine Landsleute gegen ein Virus kämpfen bis einige von ihnen tot sind, wenn sie eigentlich das Leben genießen sollten“, fügte er hinzu.

Wie es weiter heißt, habe sein Posting seit Mittwochnachmittag mehr als 53.000 Likes erhalten.

Ausbruch des neuartigen Coronavirus in China

Die Zahl der Todesopfer durch das neue Coronavirus hat die der Sars-Pandemie vor 17 Jahren überstiegen. Mit 89 neuen Fällen der Lungenerkrankung, die Chinas Gesundheitsbehörde am Sonntag bestätigte, kletterte die Gesamtzahl der Opfer weltweit auf 813.

Nur zwei chinesische Bürger gelten derweil in Russland als infiziert. Deutschlandweit gibt es nun 14 Menschen, die sich mit dem Erreger angesteckt haben. Bei zwei von ihnen wurde das Virus nachgewiesen, nachdem sie am vergangenen Wochenende mit einem Flug der Bundeswehr aus China nach Deutschland geholt worden waren.

An dem Schweren Akuten Atemwegssyndrom (Sars) waren von 2002 bis 2003 laut der WHO 8096 Menschen erkrankt und 774 gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen durch das neue Coronavirus stieg am Sonntag in China um weitere 2656 auf 37.198 Fälle. Außerhalb Chinas sind bislang mehr als 300 Infektionen bestätigt.

Die chinesischen Behörden hatten Ende Dezember die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über den Ausbruch einer Lungenentzündung unbekannter Ursache in der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei informiert. Als Krankheitserreger wurde etwas später das Coronavirus 2019-nCoV ausgemacht.

Jackie Chan

Jackie Chan ist ein hongkong-chinesischer Schauspieler, Filmproduzent, Drehbuchautor, Filmregisseur, Stuntman und Sänger.

In der Filmindustrie von Hongkong vermarktete man Chan anfangs wie viele andere als Nachfolger von Bruce Lee, der 1973 verstorben war und dessen Tod der Filmindustrie in Hongkong einen schweren Schlag versetzt hatte. Filmemacher suchten einen neuen Bruce Lee, während sich Chan selbst aber nie als dessen Nachfolger sah. Er kreierte seinen eigenen Kampfstil, der sich durch Akrobatik und komödiantische Einlagen auszeichnet und sich so von Bruce Lees auf Ernsthaftigkeit beruhendem Stil wesentlich unterscheidet.

ns/ae