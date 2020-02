Sturmtief „Sabine“ in Deutschland – Einschränkungen im öffentlichen Verkehr

Die Deutsche Bahn erwartet ab Mittag wegen des aufziehenden Sturms „Sabine“ den Ausfall zahlreicher Zugverbindungen. Auch der Flughafen Köln/Bonn und der Hamburg Airport kündigen Flugausfälle an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für weite Teile Deutschlands die zweithöchste Unwetterwarnstufe wegen des Sturmtiefs herausgegeben.

„Es wird jetzt langsam stärker”, sagte Michael Hagen vom DWD in Offenbach am Sonntag. In Teilen des Schwarzwaldes gelte sogar die höchste der insgesamt vier Warnstufen.

Wie die DB am Morgen mitteilte, werde neben dem Fernverkehr auch der DB-Regionalverkehr in den Küstenregionen ab den Mittagsstunden vorsorglich eingeschränkt sein.

So seien die Küstenregionen und stark sturmgefährdete Regionen wie Emden, Norddeich, Kiel und Westerland ab der Mittagszeit nicht mehr mit Fernverkehrszügen zu erreichen, heißt es.

Ab Sonntagmittag kann es durch das #Unwetter #Sabine zu erheblichen Einschränkungen im #Bahnverkehr kommen. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf https://t.co/kzJtR2P1SE bzw. im DB Navigator über Ihre Verbindung und auf https://t.co/rnaSSELCgU über die aktuelle Lage. — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) February 8, 2020

​Diese Einschränkung betreffe beispielsweise IC-Züge zwischen Norddeich und Hannover/Koblenz, ICE-Verbindungen zwischen Hamburg und Kiel beziehungsweise Westerland sowie die Strecken des EC zwischen Hamburg und Kopenhagen/Aarhus. Der Sylt Shuttle verkehrt demnach von Niebüll das letzte Mal um 12.05 Uhr, von Westerland um 12.00 Uhr.

Flughafen Köln/Bonn erwartet Ausfälle wegen Sturms „Sabine“

Auch der Flughafen Köln/Bonn rechnet wegen des anrückenden Orkans „Sabine“ mit Flugausfällen. Ab dem Nachmittag könne es zu Unregelmäßigkeiten oder Ausfällen kommen, teilte der Flughafen auf Twitter mit. Passagiere sollten sich bei ihren Airlines darüber informieren, ob ihr Flug planmäßig abhebe.

Wegen des Sturmtiefs Sabine erwarten wir ab heute Nachmittag Unregelmäßigkeiten und Flugausfälle. Wir bitten alle Fluggäste, sich bei ihren Airlines zum Status ihres Fluges zu erkundigen. pic.twitter.com/fqjZhx2RDo — Köln Bonn Airport (@AirportCGN) February 9, 2020

​Einschränkungen am Hamburg Airport

Am Hamburger Flughafen sind am Sonntag wegen des angekündigten Sturmtiefs „Sabine“ zahlreiche Flüge gestrichen worden. Betroffen waren vor allem zahlreiche Inlandsverbindungen der Lufthansa sowie der Tochtergesellschaft Eurowings in den Süden Deutschlands.

„Insbesondere seit Samstagnachmittag bis voraussichtlich Dienstag gibt es Flugannullierungen, außerdem kann es zu Verspätungen kommen“, teilte ein Unternehmenssprecher der Lufthansa mit.

Aufgrund des angekündigten Sturms haben mehrere Fluggesellschaften ihre heutigen Flüge von und nach Hamburg Airport gestrichen. Weitere Streichungen und Verspätungen können hinzukommen. Bitte informiert euch laufend bei eurer Airline über euren Flugstatus. https://t.co/VQyBVV41ED pic.twitter.com/Ofg95qfMYL — Hamburg Airport (@HamburgAirport) February 9, 2020

​Die Annullierungen aller Flüge beider Fluggesellschaften am Sonntag seien ausnahmslos auf die Sturmwarnung zurückzuführen. Von den Streichungen sind insgesamt 17 Abflüge und 18 Landungen betroffen. Fluggästen wird in jedem Fall geraten, sich online nach dem Status ihrer Verbindungen zu erkundigen und sich gegebenenfalls mit den Airlines direkt in Verbindung zu setzen.

Bundesligaspiel abgesagt

Das 90. rheinische Derby in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln, das am Sonntag um 15.30 Uhr hätte stattfinden sollen, musste aus Sicherheitsgründen wegen des Sturmtiefs „Sabine“ abgesagt werden. Es ist die erste Spielabsage in Gladbach seit Bestehen des Borussia-Parks im Jahr 2004.

Die Deutsche Fußball-Liga DFL will im Laufe der Woche einen neuen Termin bekanntgeben. Die Tickets der Zuschauer behalten dafür ihre Gültigkeit.

Sturmtief „Sabine“

Das Sturmtief „Sabine“ soll am Nachmittag auf Nordrhein-Westfalen treffen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit umstürzenden Bäumen und Beeinträchtigungen des Verkehrs. Der Sturmtief werde die ganze Nacht von Norden nach Süden durch das Land ziehen. Auf den Straßen sei dann Vorsicht geboten. Es könnten Äste herabstürzen oder auch Ziegel. Begleitet wird der befürchtete Orkan laut DWD vielerorts von heftigen Schauern und Gewittern. In der Nacht zum Montag werden Windgeschwindigkeiten von rund 120 Kilometern pro Stunde erwartet.

Die Deutsche Bahn hat sich nach eigenen Angaben intensiv auf das Sturmtief vorbereitet. So habe man unter anderem Mitarbeiter und Reparaturfahrzeuge an strategisch relevanten Stellen zusammengezogen. Zudem seien mobile Einsatztrupps mit Kettensägen in Bereitschaft, um im Ernstfall Gleise und Oberleitungen von umstürzenden Bäumen befreien zu können.

ns/ae/dpa