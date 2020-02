Zuvor soll eine Intercity-Zug im Emsland in einen umgestürzten Baum gefahren sein und soll seitdem auf offener Strecke feststecken. Nach Angaben der Deutschen Bahn sitzen in dem IC von Amsterdam nach Berlin etwa 300 Reisende. Ein Notfallmanager sei unterwegs zu dem Unfallort bei Salzbergen zwischen dem Grenzbahnhof Bad Bentheim und Rheine. Bislang erwartet die Bahn, dass der Zug mit einer Verspätung von zwei Stunden seine Fahrt fortsetzen könne.

Das Sturmtief „Sabine“ hatte in Niedersachsen vorher schon vor allem an der Küste zu Behinderungen und ersten Schäden geführt. In Leer rückten die Rettungskräfte aus, nachdem losgerissene Dachelemente in die Fußgängerzone zu wehen drohten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für große Teile Deutschlands die zweithöchste Unwetterwarnstufe heraus. Schon am Morgen wurden Fährverbindungen zu den Nordseeinseln gestrichen.

Die Deutsche Bahn stellte am Mittag den Fernverkehr zur Nordseeküste in Niedersachsen ein. Betroffen seien die Intercity-Züge der Verbindung von Norddeich und Emden über Oldenburg und Bremen Richtung Leipzig und zurück, teilte die Deutsche Bahn am Sonntag mit. Außerdem würden die Intercity-Züge auf der Verbindung von Norddeich und Emden Richtung Ruhrgebiet über Rheine und Münster sowie zurück entfallen. Die Fahrten der Regionalexpress-Züge zwischen Bremen und Norddeich seien ebenfalls eingestellt worden.

