Orkantief „Sabine”: zahlreiche Stromausfälle in Bayern, Hunderte Flugausfälle landesweit – Fotos

Wegen des Orkantiefs „Sabine” ist in mehreren Regionen Bayerns die Stromversorgung ausgefallen. Etwa drei Stunden nach Mitternacht habe es erste Stromausfälle in Unterfranken gegeben, teilte die Bayernwerk AG am Montagmorgen in Regensburg mit. Rund 50.000 Haushalte seien ohne Strom.

Gegen 5.00 Uhr weiteten sich die Stromausfälle auf Oberfranken aus, in den Morgenstunden auf die Oberpfalz und Oberbayern. Rund 50.000 Haushalte seien ohne Strom.

„Ursache für die Ausfälle sind meistens Bäume oder Äste, die Stromleitungen berühren oder beschädigen”, erklärte ein Sprecher.

Die ersten Kunden in Oberfranken würden über sogenannte Schaltmaßnahmen wieder versorgt. Techniker seien in allen Regionen des Bayernwerk-Netzgebiets im Einsatz oder in Bereitschaft.

Orkanböen mit mehr als 170 Stundenkilometern

Orkantief „Sabine” hat es auf dem Feldberg im Schwarzwald mit Böen von mehr als 170 Stundenkilometern stürmen lassen. Um 7.00 Uhr am Montagmorgen seien dort 177 Stundenkilometer registriert worden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Auch auf dem Brocken im Harz stürmte es heftig: Dort gab es um 4.00 Uhr Böen mit 171 Stundenkilometern. Bei Stürmen wie „Sabine” werden meist auf den Bergen die Spitzengeschwindigkeiten gemessen.

Hunderte Flugausfälle

Orkantief „Sabine” hat zu Hunderten Flugausfällen in Deutschland geführt. Am größten deutschen Airport in Frankfurt am Main lief der Flugbetrieb am Morgen normal an: Es gebe bislang keine massiven Verspätungen wegen des Sturms, sagte ein Sprecher. Einige Airlines hatten im Vorfeld vorsorglich Flüge abgesagt. Wegen des Sturms waren am Vortag 190 Starts und Landungen in Frankfurt gestrichen worden.

​Größer dagegen die Auswirkungen in München: 420 von normalerweise mehr als 1000 Flügen wurden annulliert, wie ein Sprecher sagte. Vor allem die Lufthansa, der größte Kunde des Flughafens München, hatte alle Kontinentalflüge bis 13.00 Uhr und alle Interkontinentalflüge bis 14.00 Uhr an Deutschlands zweitgrößtem Airport ausgesetzt.

#Sabine #Flughafen #münchen fast alles annulliert und dann sind vorübergend sogar die Infos zu den Annullierungen annulliert worden..... pic.twitter.com/InghTinGHe — Birgit Grundner (@GrundnerBirgit) February 10, 2020​

Auch an Flughäfen in Nordrhein-Westfalen fielen wegen des Orkantiefs am Morgen zahlreiche Flüge aus. Vor allem die Entscheidung von Eurowings, während des Sturms fast alle Flüge zu streichen, führte an den beiden großen NRW-Flughäfen in Düsseldorf und Köln zu rund 150 gestrichenen Starts und Landungen.

Orkan „Sabine“: Schulunterricht in Dortmund fällt am Montag aus - Bahnverkehr beeinträchtigt https://t.co/8YHberDGSS pic.twitter.com/R2Pm6K1XKk — C. Gerstenberger (@Watchman78) February 10, 2020​

Bis auf die Münchner S-Bahn steht der Nahverkehr der #Bahn wegen Sturmtief #Sabine. Auf der S7 Richtung Wolfratshausen hat es einen #Baum auf die Gleise geworfen. Am #Flughafen München sind bis nach 9:00 sämtliche Abflüge abgesagt. @BR_Oberbayern @BR24 pic.twitter.com/NYfznQ05Jb — Anton Rauch (@AntonRauch) February 10, 2020​

Der Sturm hat den Carport komplett umgeweht. unsere Einsatzkräfte beseitigen die Konstruktion von den Fahrzeugen. #SabineBochum #fwbo pic.twitter.com/lkZmQW5YV4 — Feuerwehr Bochum (@FW_Bochum) February 9, 2020​

Die Einsatzstelle an der "Hohen Eiche" wird sich noch einige Zeit hinziehen. Der Baum wird Stück für Stück zersägt. #SabineBochum #fwbo pic.twitter.com/ydHr9WRTWz — Feuerwehr Bochum (@FW_Bochum) February 9, 2020​

Dutzende Flüge wurden auch in Stuttgart annulliert. Nach Angaben einer Sprecherin wurden bis zum Montagmorgen mindestens 35 Starts abgesagt. Mit Einschränkungen rechnete der Flughafen bis in den Nachmittag hinein.

Die Auswirkungen von „Sabine” werden am Hamburger Flughafen auch am Montag weiter spürbar sein. Zwar starten und landen Maschinen, aber 42 Ankünfte und 47 Abflüge wurden gestrichen, wie eine Sprecherin sagte. Normalerweise gebe es 200 Starts und Landungen an einem Tag.

ai/dpa