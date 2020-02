Entsetzlicher Kindesmord in Spanien: Paar soll Baby in Fluss geworfen haben

Ein Fall von mutmaßlichem Kindesmord hat in Spanien kürzlich für Fassungslosigkeit gesorgt. Ein Paar soll sein Neugeborenes in der Nähe der Stadt Palencia kurz nach der Entbindung in einen Fluss geworfen haben. Einsatzkräfte sollen die Leiche des Jungen auf dem Grund des Flusses Carrión gefunden haben.