Menschen notfalls zur Quarantäne zwingen: Briten verschärfen Schutzvorschriften gegen Coronavirus

Die britische Regierung hat das neuartige Coronavirus als „ernste und unmittelbare Gefahr für die Volksgesundheit“ eingestuft und infolgedessen ihre Schutzmaßnahmen verschärft. Menschen können nun gezwungen werden, in Quarantäne zu gehen, wie das Gesundheitsministerium am Montag in London mitteilte.

Diese Verschärfung der Schutzmaßnahmen komme nicht nur den Betroffenen zugute, sondern könne auch weitere Ansteckungen mit dem Erreger verhindern. In Großbritannien stünden dafür zwei Einrichtungen in Wirral und Milton Keynes zur Verfügung.

Zuvor war bekannt geworden, dass sich ein Brite im Januar in Singapur mit der Lungenkrankheit infiziert hatte und inzwischen mit Fällen in England, Frankreich und Spanien in Verbindung gebracht wird. Er war nach einer Konferenz in Südostasien nach Europa geflogen und hatte sich mit anderen Personen ein Chalet in einem Skigebiet in den französischen Alpen geteilt.

Darunter sollen auch vier Briten gewesen sein, bei denen das Virus nun nachgewiesen worden ist. Einer der Betroffenen arbeitet britischen Medien zufolge in einer Praxis im südenglischen Brighton, die nun vorsorglich geschlossen wurde.

Wie das Gesundheitsministerium am Montag in London bestätigte, ist die Zahl der Fälle in Großbritannien von vier auf acht gestiegen.

Anstieg von Coronavirus-Fällen

Nach Angaben der chinesischen Gesundheitsbehörden war die Lungenentzündung unbekannter Ursache zum ersten Mal im Dezember auf einem Fisch- und Geflügelmarkt in der Metropole Wuhan in der Provinz Hubei aufgetreten. Als Krankheitserreger wurde später das Coronavirus 2019-nCoV identifiziert.

Wie die staatliche Kommission für Gesundheitswesen und Familienplanung am Montag mitteilte, sind inzwischen in Festlandchina 908 Menschen an dem neuartigen Coronavirus verstorben. Die Zahl der in China registrierten Krankheitsfälle liegt nun bei 40.171. Zugleich seien 3281 Menschen wieder genesen und aus dem Krankenhaus entlassen worden.

