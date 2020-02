Japan evakuiert Senioren und Erkrankte von Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“

Die japanischen Behörden haben mit der Evakuierung von Senioren und Erkrankten von Bord des unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes „Diamond Princess“ im japanischen Yokohama begonnen. Das teilte der Fernsehsender Asahi am Dienstag mit.

Indes ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Passagiere Medienberichten zufolge auf 135 gestiegen. Insgesamt seien in Japan 161 Fälle gemeldet worden.

Bisher wurde demnach bei 70 Passagieren und Besatzungsmitgliedern der neuartige Erreger nachgewiesen. Am Montag bestätigten Tests die neue Infektion bei weiteren 65 Personen. Somit wurden unter anderem 135 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Menschen vom Schiff geholt. Die genaue Zahl der zu evakuierenden Menschen wird nicht mitgeteilt.

Wie das japanische Außenministerium mitteilte, hätten nach dem Stand zum 10. Februar 1850 von insgesamt 3700 Menschen aus 50 Ländern nach Medikamenten, darunter auch lebenswichtige wie Insulin, gefragt. Mehr als die Hälfte der Passagiere seien älter als 70 Jahre.

Die Quarantäne soll noch bis zum 19. Februar andauern, da die Untersuchungen auf den Erreger weitergehen. An Bord des Kreuzfahrtschiffes sind nach Angaben der deutschen Botschaft in Tokio zehn deutsche Staatsangehörige. Auch 24 Russen befänden sich auf dem Schiff. Bisher liegen keine Informationen vor, ob sie mit dem Coronavirus infiziert worden sind. Das japanische Gesundheitsministerium behandelt jetzt die Möglichkeit, allen Menschen, die von Bord gehen, einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen.

„Diamond Princess“

Das Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ verließ Yokohama am 20. Januar und war auf der Route Kagoshima-Hongkong-Okinawa unterwegs. Am 3. Februar sollte es nach Yokohama zurückkehren.

Seit dem 3. Februar liegt es allerdings im japanischen Hafen von Yokohama auf der Reede – denn wie festgestellt wurde, hatte ein 80-jähriger Mann, der in Hongkong von Bord ging, eine Coronavirus-Infektion. Auch mehrere Passagiere hatten über Unwohlsein geklagt. Die japanischen Behörden beschlossen daraufhin, das Schiff auf Reede zu halten und alle Passagiere und Besatzungsmitglieder zu untersuchen.

Neuartiges Coronavirus

Ende Dezember hatte Peking die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über den Ausbruch einer Lungenentzündung unbekannter Ursache in der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei informiert. Als Krankheitserreger wurde etwas später das Coronavirus 2019-nCoV identifiziert.

Weiterer Anstieg von Coronavirus-Fällen in China

Jüngsten Angaben zufolge sind in Festlandchina 1016 Menschen an dem neuartigen Coronavirus verstorben. Die Zahl der in China registrierten Krankheitsfälle liegt nun bei 42.638. Zugleich seien 3996 Menschen wieder genesen und aus dem Krankenhaus entlassen worden.

