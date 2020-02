Schaden durch „Sabine“ in Deutschland auf 600 Mio. Euro geschätzt

Die Versicherungsmathematiker der Kölner Beratungsgesellschaft Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) haben am Dienstag den versicherten Schaden durch Orkantief „Sabine“ auf rund 600 Millionen Euro veranschlagt.

Der Wintersturm war am Sonntag und Montag mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde über Deutschland hinweggezogen. Allein an Gebäuden seien 500.000 Schäden zu erwarten, erklärte MSK-Aktuar Onnen Siems.

Mit dem Orkan „Kyrill“ aus dem Jahr 2007, der die Branche nach heutigen Werten rund drei Milliarden Euro gekostet hatte, sei er aber nicht zu vergleichen, sagte Siems. „Sabine“ werde für die Versicherer ein mittelstarkes Ereignis, wie es alle drei bis vier Jahre vorkomme. Die Sturmsaison sei für diesen Winter aber noch nicht zu Ende.

Die Kaltfront von Orkantief „Sabine“ hat Deutschland bereits verlassen, aber das Wetter bleibt stürmisch. Im Süden der Bundesrepublik meldeten die Einsatzstellen der Polizei auch in der Nacht noch eine Vielzahl umgestürzter Bäume. In der Region Freiburg und im Hochschwarzwald rückten Einsatzkräfte zu zahlreichen Einsätzen aus, viele Straßen waren am frühen Morgen noch gesperrt. Auch in Südbayern haben auf Straßen liegende Bäume und Stromausfälle die Einsatzkräfte auf Trab gehalten.

