Explosion in Gefängnis in Bolivien hinterlässt einen Toten und 27 Verletzte

Eine starke Explosion in einem Gefängnis im Norden Boliviens hat mindestens eine Person in den Tod gerissen. Zudem sollen 27 weitere Menschen Verletzungen erlitten haben. Das teilte die Zeitung „Los Tiempos“ am Dienstag unter Verweis auf Ärzte und den Vertreter des Apparats des Menschrechtsbeauftragten Alberto Condori Castro mit.