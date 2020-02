Flugkapitän ohnmächtig – Pegasus-Passagierjet trotzdem sicher in Istanbul gelandet

Ein Passagierflugzeug der türkischen Pegasus Airline ist vom Co-Piloten sicher auf die Landebahn in Istanbul gesteuert worden, nachdem der Flugkapitän kurz vor dem Landeanflug das Bewusstsein verlor. Das berichtete die Zeitung „Cumhuriyet“ am Dienstag.

Der Co-Pilot der in Wien gestarteten Maschine meldete der Flugleitung in Istanbul den Vorfall.

Er folgte strikt den Anweisungen der Fluglotsen, die Landung auf dem Flughafen Sabiha Gokcen erfolgte problemlos, schrieb die Zeitung unter Berufung auf Funkgespräche zwischen Pilot und Bodendienst.

Niemand verletzt

Alle Passagiere seien wohlauf, der Flugkapitän sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Sein Zustand sei zufriedenstellend, hieß es.

Am 5. Februar war eine Pegasus-Maschine nach der Landung in Sabiha Gokcen von der Landepiste abgekommen und in drei Teile zerbrochen. Drei Menschen kamen dabei ums Leben, 179 wurden verletzt.

am/gs