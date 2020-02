Niederlande: Zwei Explosionen in Postämtern gemeldet

In einem Postamt der niederländischen Hauptstadt Amsterdam ist es am Mittwoch zu einer Explosion gekommen, melden internationale Nachrichtenagenturen. Laut jüngsten Angaben gab es eine weitere Detonation in der Stadt Kerkrade.

Am frühen Mittwochmorgen ist es laut Polizeiangaben zu einer Explosion im Büro eines Postunternehmens gekommen. Der Sprengstoff soll sich in einem Brief befunden haben. Laut der Polizei gibt es keine Verletzten.

In een postkamer van een bedrijfspand aan de Bolstoen heeft woensdagochtend even voor 8 uur een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk veroorzaakt door een bombrief. Geen gewonden. Woordvoering politie komt ter plaatse. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 12, 2020

​Später meldete Reuters, dass es eine zweite Detonation im Postamt von Amsterdam gegeben habe. Danach korrigierte die Polizei die Informationen:Es hatte eine Explosion in einem Postamt im südlichen Teil der Stadt Kerkrade nahe der deutschen Grenze gegeben, also nicht in Amsterdam. Dabei gab es ebenfalls keine Verletzten.

De @PolLimburg en de brandweer doen onderzoek na explosie briefpakket in postsorteercentrum #Kerkrade. pic.twitter.com/h68Ue9bPbU — Bjorn Thimister (@BjornThimister1) February 12, 2020

Briefe mit Sprengstoff

In den vergangenen Wochen waren in mehreren Unternehmen, aber auch bei Organisationen in den Niederlanden Briefe entdeckt worden, die mit Sprengstoff gefüllt waren. Bislang war es nie zu einer Explosion gekommen. Ob die Explosionen vom Mittwoch damit zusammenhängen, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Bisher gab es nach Angaben der Polizei keine Hinweise auf Täter und Motiv.

ak/sb/dpa