Wegen Kunststoffpartikeln: Rückruf von Gouda-Käse in Lidl-Regalen

Der bei Lidl verkaufte Reibekäse „Milbona Gouda jung gerieben“ vom Hersteller Delicateur wird wegen möglicher Kunststofffremdkörper zurückgerufen, heißt es in einer Mitteilung des Discounters.

Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr sollen die Kunden den betroffenen Käse nicht konsumieren. Verkauft worden sei der Reibekäse in vier Bundesländern: Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das Produkt (mindestens sieben Wochen gereift in einer 250-Gramm-Packung und mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23.03.2020) könne man in allen Lidl-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis soll erstattet werden.

Lebensmittel-Rückruf bei Lidl

Es ist nicht das erste Produkt, das von Lidl zurückgerufen wurde. Erst vor wenigen Monaten hatte der Lebensmittelhersteller Gustoland eine über den Discounter Lidl vertriebene Leberwurst vom Markt genommen , weil möglicherweise blaue Fremdkörper aus Kunststoff in diesem Produkt enthalten waren.

Leberwurst dieser Marke wurde bei Lidl Deutschland in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein verkauft.

aa/sb/dpa