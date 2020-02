Schwere Sturmflut trifft Hamburg – Fotos und Videos

Eine schwere Sturmflut hat am Mittwoch Hamburg heimgesucht. Darüber hinaus warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Sturmböen in der Hansestadt sowie in weiten Teilen Deutschlands.

Die Pegelstände in der Hansestadt hätten 2,76 Meter höher als das mittlere Hochwasser gelegen, sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie am Vormittag.

hochwasserschaft hamburg pic.twitter.com/QgUdn2EYpD — jens sudip nandi (@jinxman) February 12, 2020

Ausfälle bei der Bahn

Der Fischmarkt und einige Straßen am Hafen wurden nach Polizeiangaben überschwemmt. Niemand erlitt Verletzungen. Einige Autos mussten aus dem Wasser gezogen werden. Benutzer sozialer Netzwerke veröffentlichten Fotos und Videos der von dem Sturmtief „Sabine“ betroffenen Hafenstadt.

Die S-Bahn-Station Elbbrücken musste Medienberichten zufolge gesperrt werden, weil die Sturmfluten die Eingänge unter Wasser gesetzt hätten. Seit Montagnachmittag halten die S-Bahnen deshalb dort nicht und fahren durch.

Ich liebe sowas! Hamburg, Große Elbstraße vor ca 2 Std <3 pic.twitter.com/mJVw0HiPcg — Führungen-Hamburg + traveladdicted (@HHguidemelanie) February 10, 2020

Am 10.02.2020 am Altona Fischmarkt. Nach dem Sturmtief "Sabine" gab es am Altona Fischmarkt die erste Flut des Jahres an der Elbe. Mit ablaufender Flut war es dann aber auch schon wieder vorbei.

©Video: https://t.co/XODMIKJuOL#hamburg #fischmarkt #hh #kiezkapitän pic.twitter.com/GarvTm9c4t — Der Kiez-Kapitän (@kiez_kapitaenHH) February 11, 2020

Wegen umgeknickter Bäume war eine Bahnstrecke bis Hamburg-Altona zeitweilig nicht befahrbar, so Medien. Bis zum Nachmittag mussten Fernzüge am Hauptbahnhof beginnen und enden.

Nach dem Sturmtief "Sabine" gab es Landunter an der Elbe. Das Wasser lief durch die Fischauktionshalle am Altona Fischmarkt. Aber es war dann mit der ablaufenden Flut auch schnell wieder weg! 😄

©Foto: https://t.co/XODMIKJuOL#hamburg # fischmarkt #hh #kiezkapitän pic.twitter.com/wt6fKjPyzY — Der Kiez-Kapitän (@kiez_kapitaenHH) February 11, 2020

Heftige Böen peitschten über Deutschland

Laut dem DWD treten am Mittwoch in mehreren Teilen Deutschlands Sturmböen aus südwestlicher und westlicher Richtung auf. In Hamburg muss demnach mit einer Windstärke von bis zu 75 Kilometern pro Stunde gerechnet werden. An der Nordsee- und Ostseeküste sind schwere Sturmböen um 100 Stundenkilometer zu erwarten.

Überschwemmungen und Glatteis in Schleswig-Holstein

Neben Hamburg wurde auch die Nordseeküste in Schleswig-Holstein von einer Sturmflut getroffen. Hier lagen die Wasserstände rund eineinhalb Meter über dem mittleren Hochwasser. Überschwemmungen oder größere Schäden habe es laut Polizeiangaben dort aber nicht gegeben.

Der Wetterdienst warnte darüber hinaus vor Glätte am Mittwochnachmittag an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste durch geringfügigen Schneefall.

Sturmtief „Sabine“

In den letzten Tagen fegt durch Europa der Sturm „Sabine“, der am Sonntag auch auf Deutschland getroffen ist. Eine 82 Jahre alte Frau mit ihrem Einkaufstrolley wurde am Dienstag in Niedersachsen von einer Windböe auf eine Straße gezogen und dort von einem Auto tödlich verletzt.

Experten schätzten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters den versicherten Schaden durch den Orkan auf bis zu 700 Millionen Euro ein.

mo/sb/dpa/rtr