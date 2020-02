Coronavirus mit personellen Konsequenzen: China feuert Parteichef von schwer betroffener Provinz

Der Coronavirus-Ausbruch in China hat personelle Folgen: Der Parteisekretär der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei, Jiang Chaoliang, ist laut dem TV-Sender „CCTV“ ersetzt worden.

Er wurde demnach von Ying Yong, dem bisherigen Bürgermeister von Shanghai, abgelöst. Bereits am Dienstag waren die Chefs der Gesundheitskommission in der Provinz entlassen worden.

Mehr Kritik an Behörden

Aktuelle Zahlen

In China war zuletzt immer mehr Kritik an der Untätigkeit oder langsamen Reaktion der Behörden auf den Ausbruch der Lungenkrankheit laut geworden. Für landesweite Bestürzung und Anteilnahme sorgte vergangene Woche der Tod des Arztes Li Wenliang, der frühzeitig vor dem Coronavirus-Ausbruch gewarnt hatte, aber Berichten zufolge gezwungen wurde, diese „Gerüchte“ nicht weiter zu verbreiten. Der 34-Jährige starb, weil er sich mit dem Virus angesteckt hatte.

Die Zahl neu nachgewiesener Todesopfer durch das Coronavirus hat sich in China in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei im Vergleich zum Vortag mehr als verdoppelt. Die Zahl der neu nachgewiesenen Infektionen verzehnfachte sich dort sogar fast. Laut den jüngsten Angaben der Behörden wurden inregistriert, womit die Gesamtzahl der Toten in der Provinz seit Ausbruch der Krankheit bei 1310 liegt.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektion stieg um 14.840 auf nun 48.208 bekannte Fälle.

Weltweit sind außerhalb des chinesischen Festlands mittlerweile mehr als 500 Infektionen bestätigt, davon 16 in Deutschland.

ak/sb/dpa