Mindestens 14 Tote bei Busunglück in Nordindien

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend im Bezirk Firozabad im Bundesstaat Uttar Pradesh. Der Bus soll in einen parkenden Lastwagen gerast sein. Der Fahrer des Lkw soll dabei getötet worden sein. Er hatte am Straßenrand Reparaturen an seinem Fahrzeug überwacht, als der Bus von hinten in den Lastwagen krachte.

Unfallursache sei, dass der Busfahrer am Steuer eingenickt gewesen sei und die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hätte.

Ende Januar stürzte ein mit 58 Menschen besetzter Bus nach der Kollision mit einer Motor-Rikscha in einen Brunnenschacht. Es gab 26 Tote, darunter zwei 2-jährige Kinder, und 32 Verletzte.

Indien zählt zu den Ländern mit den meisten Verkehrstoten weltweit. Dort kommen jedes Jahr fast 148.000 Menschen im Straßenverkehr ums Leben. Grund sind häufig der schlechte Zustand von Straßen und Fahrzeugen sowie rücksichtsloses Fahren.

