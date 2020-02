Ein Todesopfer durch Sturm „Sabine” in Deutschland gemeldet – Medien

Durch das Orkantief "Sabine" in Deutschland ist doch ein Mensch ums Leben gekommen, wie die „Passauer Neue Presse” (PNP) am Donnerstag berichtet. Es handelt sich demnach um Franz Weiboltshamer, den Ex-Bürgermeister von Bischofsreut (Landkreis Freyung-Grafenau) und Ehrenbürger von Haidmühle.

Der 90-Jährige sei am Montag von einer Böe erfasst worden und gestürzt, hieß es. Er sei gerade auf dem Weg zu seinem Auto gewesen, als das passiert sei.

Der Mann sei daraufhin in eine Klinik gebracht worden, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

Mehrere Todesopfer in Europa

Sonntagnacht traf der Sturm „Sabine“ in Deutschland ein. Das Sturmtief kam von England, wo es unter dem Namen „Ciara“ schon viel Verwüstung anrichtete. Nun wütet „Sabine“ mit orkanartigen Winden mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h über Europa. Die Folgen sind verheerend: Überschwemmungen, Sturmfluten, viele Verletzte und sogar fünf Todesopfer.

Auch in anderen Ländern Europas gibt es mittlerweile Todesopfer zu beklagen. So etwa in Großbritannien, wo am Sonntag ein Autofahrer durch einen umstürzenden Baum erschlagen wurde. Der 58-Jährige sei zwischen Winchester und Micheldever in Südengland unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

Schaden in Deutschland

In Deutschland gibt es ebenfalls Verletzte. Besonders häufig sollen Menschen in Nordrhein-Westfalen von umstürzenden Bäumen oder herumfliegenden Gegenständen getroffen worden sein. In Saarbrücken wurden zwei Frauen auf einem Parkplatz von einem niederstürzenden Baum schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei ist auch in Paderborn ein 16-Jähriger Junge schwer am Kopf verletzt worden, als er von einem herumfliegenden Ast getroffen wurde.

