Amazon-Büro in Madrid nach Bombendrohung evakuiert

In der spanischen Hauptstadt Madrid ist am Donnerstag laut Polizei das Büro des Online-Händlers Amazon nach Bombendrohung evakuiert worden.

Es sei eine Drohung eingegangen, das Gebäude sei geräumt worden, hieß es in der Mitteilung. Die Beamten müssen noch feststellen, ob eine Drohung tatsächlich bestehe.

Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Die Gebäude-Inspektion ergab keinen Hinweis auf einen Sprengsatz, wie der Polizei nahe Quellen der Zeitung OKDIARIO mitteilten.

Anschläge gegen Amazon in Berlin

Ende Januar 2019 war es zu mehreren Anschlägen gegen das Amazon-Büro in Berlin gekommen. Unbekannte sollen es mit Farbe beschmiert und mit Steinen beworfen haben, wie unter anderem die Berliner Zeitung damals berichtete . Demnach wurden außerdem gleich in zwei Stadtbezirken Amazon-Firmenfahrzeuge in Brand gesetzt.

