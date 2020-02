Explosion in Amsterdam gemeldet – Briefbombe offenbar detoniert

Der Zwischenfall spielte sich demzufolge ab, nachdem am Vortag bereits zwei Briefbomben in einer Poststelle der Bank ABN Amro in Amsterdam explodiert waren. Nach Polizeiangaben war dabei niemand verletzt worden.

Weitere Explosionen am Mittwoch

Internationale Nachrichtenagenturen berichteten am Mittwoch über eine weitere Explosion in einem Postamt in Amsterdam. Noch eine Detonation soll sich in der Stadt Kerkrade ereignet haben. Am frühen Mittwochmorgen ist es laut Polizeiangaben zu einer Explosion im Büro eines Postunternehmens gekommen. Der Sprengstoff soll sich in einem Brief befunden haben. Laut der Polizei gab es keine Verletzten.

In den vergangenen Wochen waren in mehreren Unternehmen, aber auch bei Organisationen in den Niederlanden Briefe entdeckt worden, die mit Sprengstoff gefüllt waren. Bislang war es nie zu einer Explosion gekommen. Ob die Explosionen vom Mittwoch damit zusammenhängen, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Bisher gab es nach Angaben der Polizei keine Hinweise auf Täter und Motiv.

