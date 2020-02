WHO-Berater: Zwei Drittel der Weltbevölkerung durch neues Coronavirus bedroht

Wie Bloomberg berichtet, hat der US-amerikanische Epidemiologe und WHO-Berater Ira Longini diesbezüglich ein Modell konzipiert. Dieses beruht auf Angaben, laut denen jeder Infizierte zwei bis drei Personen anstecken könnte. Selbst wenn ein Mittel zur Verlangsamung der Virus-Ausbreitung gefunden werden sollte, könnten rund 30 Prozent der Erdbewohner sich anstecken, so Longini.

Effektive Therapie

Indes meldet die chinesische Agentur Xinhua unter Berufung auf chinesische Ärzte, dass das in China angewendete Verfahren zur Transfusion von Blutplasma von Menschen, die die Virusinfektion überstanden haben, auf Erkrankte sich als effektiv bewährt habe.

Keine Infektionsgefahr im Mutterleib

Laut der Zeitung „Global Times“ konnten bis jetzt zehn Patienten, die sich in einem schweren Zustand befanden, dank der neuen Methode geheilt werden.

Vorläufige Ergebnisse der in China durchgeführten Tests zeugen davon, dass mit dem Coronavirus infizierte Schwangere ihre ungeborenen Kinder nicht anstecken. Aus einer im Fachblatt „Lancet“ veröffentlichten Studie geht hervor, dass neun infizierte Frauen gesunde Kinder zur Welt brachten.

Epidemie

In Festland-China sind nach Angaben des staatlichen Komitees für Gesundheitswesen mehr als 63.800 Infizierte registriert worden, von denen 1380 starben und 6723 geheilt aus den Kliniken entlassen wurden.

Derzeit stehen 178.000 enge Kontaktpersonen unter ärztlicher Kontrolle.

Die chinesischen Behörden hatten am 31. Dezember 2019 die WHO über den Ausbruch einer Lungenkrankheit unbekannter Ursache in der Stadt Wuhan (Provinz Hubei) informiert. Als Krankheitserreger wurde das Coronavirus 1019-nCoV identifiziert. Die WHO gab dem Virus später den offiziellen Namen COVID-19.

