Valentinstag im Moskauer Zoo: Pandabär macht Geschenk mit eigenen Pfoten – Video

Im Vorfeld des Tages der Verliebten tauchte im Instagram-Account des Moskauer Zoos ein rührendes Video auf. Darauf ist zu sehen, wie Ru Yi mit einer wichtigen Aufgabe beschäftigt ist: Er bemalt eine Grußkarte zum Valentinstag für seinen Liebling Ding Ding. Dieser mühsame Prozess läuft unter der Aufsicht von Fachleuten.

Manchmal lenkt sich Ru Yi ab und kaut an dem Pinsel, aber ansonsten konzentriert er sich auf die Arbeit und nimmt die Wünsche der Bewahrer aufmerksam wahr.

Zeichenunterricht

Laut Angaben des Moskauer Zoos hatten die großen Pandas angefangen, seit Ende 2019 Zeichenunterricht zu nehmen. Dieses Entwicklungstraining ist laut Spezialisten in der Weltzoo-Praxis als eine der wirksamen Methoden zur verhaltensbezogenen und psychologischen Bereicherung des Lebensraums weit verbreitet. Das Personal geht davon aus, dass die Übungen sehr nützlich sind: Sie versorgen die Tiere mit notwendigen körperlichen und intellektuellen Anstrengungen.

Laut den Zoo-Mitarbeitern hatte Ru Yi in den vergangenen zwei Monaten viel Erfahrungen mit dem Zeichen gesammelt. Der Panda könne nun den Pinsel fest mit seiner Pfote halten und Pinselstriche verschiedener Größe machen. Ru Yi möge am liebsten mit Rot malen. Der aufstrebende Künstler habe bereits mit der ganzen Farbpalette gearbeitet, bevorzuge jedoch scharlachrote und rote Farbtöne.

Valentinstag

Die von Ru Yi bemalte Valentinskarte wird heute in Ding Dings Freigehege platziert. Das Männchen wird aber auch ein nettes Geschenk zum Valentinstag erhalten.

Am 14. Februar feiern Katholiken und Protestanten den Valentinstag. Der Feiertag ist seit 1990er Jahren auch in Russland populär. Auf der offiziellen Web-Seite des Bürgermeisters von Moskau war in diesem Zusammenhang mitgeteilt worden, dass am 14. Februar viele Zoo-Bewohner ihre Lieblingsdelikatessen und essbare Grußkarten bekommen würden.

„Panda-Diplomatie“

Die Pandas Ding Ding und Ru Yi waren im Jahr 2019 von der Zuchtstation in Chengdu nach Moskau gebracht worden. Der russische Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping besuchten den Moskauer Zoo, um sich an der Übergabezeremonie zweier Pandas zu beteiligen. Die beiden Pandas werden im Rahmen der Leihgabe 15 Jahre in Moskau bleiben. Die Leihgabe der schwarz-weißen Bären wird gerne als „Panda-Diplomatie“ Chinas beschrieben.

