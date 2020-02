Naturschutz in der Antarktis: Pamela Anderson bittet Putin um Hilfe

Die bekannte Schauspielerin und aktive Verteidigerin der Tierrechte, Pamela Anderson, hat einen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin geschrieben, in dem sie Russland zum 200. Jubiläum der Entdeckung der Antarktis gratuliert und den Präsidenten darum bittet, dabei zu helfen, die Natur des sechsten Kontinents der Erde zu bewahren.