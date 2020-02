Corona-Seuche in China: Liebe unter Quarantäne

In China dauert die Quarantäne wegen der Coronavirus-Ausbreitung (COVID-19) an. In vielen Städten bleiben etliche Restaurants und Unterhaltungszentren geschlossen; gelernt, studiert und in vielen Fällen auch gearbeitet wird nur online. Aber selbst in dieser schwierigen Situation vergessen die Chinesen nicht, sich um ihre Liebsten zu kümmern.